أسبوع الموضة العربي السادس في دبي

انسامد - 24 مايو / ايار - انتهي مؤخرا أسبوع الموضة العربي بنسخته السادسة في دبي، بعرض قدّمته دار اماتو كوتير لمصممها الفلبيني الأصل فورن وان، الذي اختار الانطلاق بدار أزيائه من الإمارات العربية المتحدة في العام 2002 تحت عنوان الضجيج الابيض .



وقد ارتدت من تصاميمه أشهر النجمات والعارضات العالميات أمثال بيونسيه، جنيفر لوبيز، كاتي بيري، تيرا بانكس وهايدي كلوم.



وتقول الدار علي صفحتها الالكترونية انه قد طغى اللون الأبيض على كامل إطلالات المجموعة التي تناسب بكافة تفاصيلها العروس العصريّة، حيث شكّل الدانتيل الخامة الأساسية التي تمّ التركيز عليها في هذه المجموعة.



"الضجيج الأبيض" هو العنوان الذي اختارته دار اماتو لمجموعتها من الأزياء الراقية الجاهزة المعروفة باسم ريدي كوتير .



وقد تضمّنت أثواب كوكتيل وفساتين طويلة وحتى جامبسوت دخل عليها الريش بلمساته الناعمة والمترفة ليتناسق بامتياز مع الطابع الرومانسي للدانتيل.



وحرصت الدار على التنويع في القصّات والأفكار، بحيث بدت الإطلالات متجددة وعصريّة. كما تمّ التركيز على الأكمام المنفوخة، والشرائط، والقفازات الطويلة، والياقات الكبيرة، والجوارب القطنية التي أضفت بعدًا دراميًا لا يخلو من الأناقة على الإطلالات.



