أسبوع الموضة في السعودية بحضور كافالي وغوتييه

أنسامد - 17 إبريل/ نيسان - شهدت الرياض أول منصة رسمية للموضة في السعودية، حيث أقيم أسبوع الموضة بين 10 و14 أبريل/نيسان، في فندق الريتز كارلتون الذي افتتح بحضور ومشاركة مجموعة من أشهر المصممين العالميين في الموضة، من إيطاليا وأمريكا وفرنسا ولبنان، من بينهم الأسطورة الإيطالي روبيرتو كافالي ومصمم الأزياء الفرنسي جان بول غوتييه، كما شارك بالحدث نخبة من أشهر المصممات السعوديات والعرب، وفقا لموقع سيدتي.



أفتتح الحدث بعروض لمجموعة مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، تلاه عرض المصممة بيبيسارا من كازخستان، ثم بدأ عرض المصممة السعودية أروى البنوي، ثم عرض المصممة أسوري من مصر، ثم عرض مميز لكوليكشين المصمم اللبناني نجا سعادة، وجان بول غوتييه، فيما اختتم الحدث بتقديم ثلاثة عروض ممتعة، بدأت بعرض المصممة الأمريكية "فلومي"، والإيطالية "هاوس أوف موا موا" إضافة إلى المصممة السعودية أروى العماري.



