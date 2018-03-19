انطلاق فعاليات مهرجان عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد

انسامد - 19 مارس / اذار - اعلن الإعلامي أحمد عليوة رئيس مجلس إدارة فينغر برنت ,الشركة المنظمة لفعاليات عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد IFA انطلاق النسخة الثالثة من فعاليات المهرجان لموسم ربيع صيف 2018، والمزمع انعقاده يومي 19و20 مارس/آذار الجاري داخل فندق سميراميس. ويكون يوم 19 مارس/آذار انعقاد المؤتمر الصحافي بمشاركة مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري ضيف شرف المهرجان مع نخبة من خبراء الموضة والجمال في مصر والدول العربية، على أن يكون اليوم التالي عروض الأزياء التي تضمن نحو 5 مصممين أزياء من مختلف الدول العربية ومنهاالإمارات والبحرين والمغرب والسعودية، بالإضافة إلى عرض بعض التصميمات للعالمي هاني البحيري إيمانًا منه بتشجيع الصناعة المصرية وجذب ثقة المصممين بالخارج في عروض الأزياء التي تقيمها مصر.وأكد عليوة أن النسخة الثالثة من IFA سوف تقام بشكل مختلف وبإمكانات ومواصفات عالمية للمرة الأولى في مصر، وذلك بمشاركة مصرية وعربية تضمن كلًا من البحرين وتمثلها مصممة الأزياء ابتسام سليمان، ومن المغرب مصممتي الأزياء ابتسام وإيمان جنيون، ومصممة الأزياء الإماراتية الشيخة الغيثي، وبمشاركة خبيرة التجميل السعودية أسماء القحطاني، وبرعاية كلا من شركة فالكون جروب وشركة تواصل وبرعاية إعلامية مجلة فاشونيستا. ويشارك للمره الثالثه علي التوالي الدكتور نور الدين مصطفى وستقوم بتقديم الحدث الإعلامية رشا سليمان، على أن يكون إخراج عروض الأزياء بلمسات المخرج أيمن صقر، وكشف عليوة أنه وضع الرؤيه الفنية للحدث كاملة من التجهيزات والديكورات والإضاءه بأعلي المواصفات وبأحدث التجهيزات للوصول لتقديم عرض أزياء عالمي في مصر.



