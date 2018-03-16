انطلاق فعاليات عروض أزياء انترناشونال فاشون أوورد 20 مارس

انسامد - 16 مارس / اذار - أعلن الإعلامى أحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لفعاليات عروض أزياء انترناشونال فاشون أوورد فى نسخته الثالثة، عن انطلاق فعاليات المهرجان لموسم ربيع صيف 2018، يومى 19 و20 مارس الجارى بأحد فنادق القاهرة، على أن يكون يوم 19 مارس انعقاد المؤتمر الصحفى بمشاركة مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى ضيف شرف المهرجان مع نخبة من خبراء الموضة والجمال فى مصر والدول العربية، حسبما ذكر مؤخرا موقع اليوم السابع.



وسيتم عرض مجموعة من عروض الأزياء التى تتضمن حوالى 5 مصممى أزياء من مختلف الدول العربية، ومنها الإمارات والبحرين والمغرب والسعودية فى اليوم التالى الموافق 20 مارس، إضافة إلى عرض بعض التصميمات للعالمى هانى البحيرى إيمانًا منه بتشجيع الصناعة المصرية وجذب ثقة المصممين بالخارج فى عروض الأزياء التى تقيمها مصر.



وأكد عليوة أن النسخة الثالثة من انترناشونال فاشون أوورد سوف تقام بشكل مختلف وبإمكانات ومواصفات عالمية لأول مرة فى مصر، وذلك بمشاركة مصرية وعربية تضمن كلا من البحرين وتمثلها مصممة الأزياء ابتسام سليمان، ومن المغرب مصممتا الأزياء ابتسام وايمان جنيون، ومصممة الأزياء الإماراتية الشيخة الغيثى، وبمشاركة خبيرة التجميل السعودية أسماء القحطانى.



ويشارك للمره الثالثة على التوالى الدكتور نور الدين مصطفى طبيب تجميل الأسنان وستقوم بتقديم الحدث الإعلامية رشا سليمان، على أن يكون إخراج عروض الأزياء بلمسات المخرج أيمن صقر.



