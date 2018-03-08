تصاميم السبعينات تعود من جديد في مجموعة “اليزابيتا فرانشي”

أنسامد- في 8 مارس /آذار - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو والتي ضمت الكثير من الابداعات ومن الصيحات المبتكرة تابعنا مجموعة دار "اليزابيتا فرانشي" Elisabetta Franchi لموسم خريف وشتاء 2018-2019، وقد لفتتنا هذه المجموعة من عدة نواحي، أولاً أنها بدت نسخة مُحدثة من حقبة السبعينات الغنية بالألوان الخريفية المميزة والقصات الأنثوية الجذابة، وكذلك فقد ضمت تصاميم مثالية لمختلف النساء من مختلف الأعمار والأذواق، وثالثاً فقد بدت المجموعة سهلة اللبس لمختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، وقد جمعت بين الفخامة والعصرية في آن واحد.



وقدم تشكيلة مميزة من التنسيقات الأنيقة المثالية للمرأة العربية في مختلف مناسباتها من الزيارات المسائية الى المشاوير مع صديقاتها وغيرها.



ولعب الجلد دوراً هاماً في التشكيلة ولاسيما أنها أضاف لمسات عصرية ومبتكرة تميزت بالطابع الشبابي.



