حقائب طائرة في أسبوع الموضة في ميلانو

انسامد - 28 فبراير / شباط - مازالت المفاجآت مستمرة في أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف وشتاء 2018-2019 للألبسة الجاهزة، غير أنّ يوم أمس كان استثنائيًّا، حيث شهدنا على ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى في عرض أزياء دار "دولتشي أند غابانا" ومن المعروف عن الدار أفكارها السبّاقة دائمًا، إما في تقديم العروض أو في ابتكار التصاميم، غير أنها يوم أمس استخدمت الطائرات الآلية لتقوم بعرض حقائب اليد في ختام العرض، وقد كان الحدث بمثابة مفاجأة للجميع، وبذلك تكون أول دار أزياء استخدمت تقنية الـ "درون" في عروضها.



إضافة إلى ذلك، فقد شاهدنا العديد من التصاميم المبتكرة، والتي بدت إلى حد بعيد فضائية في عروض أزياء "مارني" و"امبوريو ارماني" وكأنّ توجّه يوم أمس كان نحو المستقبل.



كما لاحظنا أنّ موضة أزياء الترتر البراقة قد سيطرت على العروض، وكذلك الألوان الجريئة، والبدلات والتايورات التي استوحيت من خزانة الرجل.



