سترة الجلد قطعة لا غنى لك عنها

أنسامد - القاهرة في 20 يناير - لن تستغني عنها في إطلالاتك.



بالطبع! فالسترة المصنوعة من الجلد لم تعد حكراً على الطلات العصرية والكاجوال، بل بدأنا نراها تزيّن أفخم الإطلالات في أهم المناسبات. يمكنك تنسيقها مع فستان بتصميم ناعم، أو فستان من الترتر أو الساتان...



كما بإمكانك ارتداؤها خلال النهار مع مختلف أزيائك: الجينز والفساتين القطنية وحتى الملابس الرياضية.



هذه القطعة تنوّعت بألوانها خلال هذا الموسم، فقدّمتها بعض دور الأزياء العالمية باللون الأسود الكلاسيكي، فحافظوا بذلك على شكلها التقليدي، فيما أرادت دور أخرى أن تخرج بها إلى عالم الجرأة فقدّمتها بألوان لافتة كالزهري الذي رأيناه في عرض جيريمي سكوت Jeremy Scott والأحمر الذي قدّمه طوم فورد Tom Ford، كما رأيناه مدموجاً مع أقمشة أخرى كالسترة التي قدّمتها دار بالمان Balmain.



كما لفتتنا قصّات السترات الجلدية هذا الموسم، فمنها ما جاء قصيراً جداً، يمنحك طلّة شبابية جريئة، ومنها ما جاء طويلاً ومحدداً عند الخصر لمزيد من الأنوثة.



