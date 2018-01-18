اطلالات نجوم في مهرجان ضيافة 2018

انسامد - 18 يناير / كانون ثاني - شهد مهرجان Diafa في دبي إطلالات عدّة للنجمات حيث تألّقن على طريقتهنّ الخاصّة. لكن على ما يبدو أن الممثلة التونسية المقيمة في مصر درة زروق استطاعت أن تخطف أنظار الجميع في الحفل، لدرجة أنّها حصلت على جائزة أفضل إطلالة في مهرجان ضيافة للعام 2018. إليكِ في ما يلي تفاصيل لوكات النجمات في هذا المهرجان.



باللّون الأحمر الداكن، أطلّت درة زروق بفستان من دار LaBourjoisie الكويتية، تميّز بالقماش المخمليّ في القسم العلوي منه وبقصّته عند منطقة الديكولتيه ليتّسع أسفل الحزام. الحبيبات البرّاقة زيّنت القسم السفلي من التصميم، لتشعّ Dorra Zarrouk خلال المهرجان. نسّقت مع الفستان مجوهرات ناعمة من L'azurde. من الناحية الجمالية، اكتفت درة رزوق بالشعر المالس، ومكياج ارتكز على عيون سموكي وأحمر شفاه زهريّ.



إطلالة النجمة المصرية ميس حمدان لم تقلّ جاذبية عن لوك درة زروق، إذ كانت محطّ أنظار الجميع على حدّ سواء. ارتدت فستاناً مزخرفاً من تصميم Saiid Kobeisy، اتّسم بفرادة قصّته وبالحبيبات البرّاقة التي زيّنت التصميم بالكامل. القسم العلوي من التصميم تميّز بالكتف الواحد الذي أتى على شكل سترة، أمّا القسم السفلي منه فكان مزيجاً بين فستان طويل وقصير تخلّله شقّ عال. جاذبية ميس حمدان لم تتوقّف عند هذا الحدّ، إذ أكملت لوكها بتسريحة شعر ملفتة ومكياج قويّ اتركز على ظلال عيون برّاق والرموش الطويلة.



بدورها، اختارت الممثلة التركية Elcin Sangu المعروفة بشخصية دفنة في مسلسل حبّ للإيجار، فستاناً ناعماً عاجيّ اللّون، تميّز بقماشه الشفاف عند منطقة الصدر والأكمام وبالحزام الفضيّ الرفيع. صحيح أن قصّة التصميم كانت بسيطة وغير مبالغ بها، إلاّ أن القسم السفلي لم يكن بجاذبية القسم العلوي. أمّا الممثلة السورية ديمة الجندي فارتدت فستاناً من Zeena Zaki، مزيّن بالزخرفات الناعمة عند منطقة الصدر، كما تميّز بالشق وقماش التول عند القسم السفلي من التصميم. نسّقت معه حقيبة يد معدنية اللون.



