ايلي صعب يطلق مجموعة خريف 2018

انسامد - 19 ديسمبر / كانون الاول - في رحلة إلى البراري الغريبة، إلى منطقة سونورا البريّة، أخذتنا مجموعة المصمم العالمي إيلي صعب لخريف pre collection 2018.



بدت التصاميم التي تنوعت بين ألوان البورغندي والأبيض كأزهار متفتحة في صحراء قاحلة.



خامات هذه المجموعة عكست طابعاً أنثوياً، بحيث تنوعت بين الدانتيل والجلد المخرّم والساتان الأسود الناعم والكافاس المكسيكي والتويد وفساتين الترتر اللمّاعة والريش المتطاير. كذلك أثنت على أنوثتها تطريزات الأزهار والفراشات والقلوب والعصافير المتنوعة.



أما الأكسسوارات، فسيطرت عليها البساطة بالألوان المعدنية الذهبية والأحجار الملونة.



وظهرت الحقائب مزينة بالأشرطة والأحزمة المستوحاة من سرج الأحصنة، ورُصِّعَت الأحذية بالحليّ وتميزت بأناقة المخمل اللافتة.



وقد أطلقت دار إيلي صعب من خلال هذه المجموعة توقيعاً جديداً لها يحمل الأحرف الأولى من اسم الدار ES والذي سيعتمد في مجموعة الألبسة الجاهزة والأكسسوارات من الآن فصاعداً.



مجموعة مكتملة الأناقة والأنوثة، تجمع بين التصاميم الفاخرة والقصّات المثالية لقوام السيدات الباحثات عن مغامرات كبرى.



