اشهر 7 قبلات في السينما العالمية في مجموعة ميو ميو كيسز

انسامد - 11 فبراير - شباط - عملت دار ازياء ميو ميو علي تخليد اشهر خمس قبلات في تاريخ السينما العالمية والتي تعكس ايضا اشهر خمس لحظات غرامية علي الاطلاق من خلال طبعها عليمجموعتها الجديدة من القمصان و التيشيرتات و تسمي المجموعة ميو ميو كيسز .



يمكنك اختيار المشاعر الجياشة في قبلة الأمير الساحرة التي اعادت الحياة الي فتاته الجميلة سنووايت في رائعة والت ديزني سنو وايت والأقزام السبعة او تلك القبلة في اطار الأجواء المرعبة للغاية مع الأشباح في كورس برايد و قبلة تيم بيرتون.



لكن اتضح ان الأكثر قبولا من وجهة نظر عاطفية هي قبلة الوداع بين بوجارت وبيرجمان في الدار البيضاء والقبلة العاطفية بين كلارك جيبل وفيفيان لي في 'ذهب مع الريح. أخيرًا ، أولئك الذين يريدون قبلة لخطوة الرقص ،العثور عليها مطبوعة من خلال الشعور بين جنيفر بيل ومايكل نوري في الكلاسيكية من الثمانينات ،في فيلم فلاش دانس .



