طرح مجموعة جديدة من المجوهرات بتصميمات على شكل قلب

أنسامد - 9 فبراير /شباط - طرحت شركة Liu Jo Luxury الايطالية مجموعة جديدة من المجوهرات تحمل اسم "القلب" في معرض مجوهرات الموضة، تتميز بتصميم مبتكر يعبر عن مزيج من الأنوثة والسحر.



يقول الرئيس التنفيذي لشركة Liu Jo Luxury برونو نارديللي: القلب أمر لا بد منه لمجموعات المجوهرات لدينا. وخلال السنوات الاثني عشر الماضية، طرحنا العديد من المجوهرات على شكل قلب حققت دائمًا نجاحًا كبيرًا.



تعتبر مجموعات المجوهرات بالنظر نجاحها في السوق من بين العناصر المميزة لمجموعات Liu Jo Luxury.



مع مبيعات بلغت 120 مليون يورو وحوالي ثلاثة ملايين قطعة تم بيعها في السنوات الـ 12 الماضية، تعد Liu Jo Luxury امتدادا للعلامة التجارية Liu Jo للساعات والمجوهرات، كما أنها تعد جزءا من سوق السلع الفاخرة.



