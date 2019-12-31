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موضة - اكسسوارات
مصممو الشعر الايطاليون ينصحون بالبساطة في راس السنة
    Beauty: On Hair show, a Bologna il top del settore capelli

    انسامد - 31 ديسمبر - كانون الاول - تسريحات العيد ..اصبح مصففوا الشعر يستخدمون في احدث تسريحاتهم لليلة راس السنة مشابك الغسيل بالاضافة الي عصابات الشعر البراقة و التي تعطي مظهرا متميزا من الشياكة و الاناقة ..

    يقول المصففون و اشهر الكوافيرات ان هذه الاكسسوارات البسيطة كفيلة بان تعطي مظهرا رائعا لسهرة راس السنة ..

    و يمكن للمرأة تصفيف شعرها بنفسها و يمكن لهذه التسريحات الصمود لساعات طويلة و يمكن ايضا ان تصمد امام العواصف او ساعات من الرقص العنيف ..

    لهذا السبب ينصح المصففون باعتماد تسريات شعر تميل الي البساطة و يمكن الاعتماد في هذه الحالة علي الاكسسوارات ذات البريق و اللمعان مع التلاعب بالالوان كما يوصي كريستيانو روسو احد كبار الصالونات في روما العاصمة باستخدام بعض الاكسسوارات شديدة اللمعان و يؤكد اهمية قصات الشعر البسيطة لازالة اطراف الشعر التالفة و اعادة التوازن لكثافة الشعر.

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