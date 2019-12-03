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بدء معرض مجوهرات فان كليف اند اربيلز في ميلانو
    انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - افتتح معرض فان كليف اند اربيلز للجمهور في قصر ريال في ميلانو تحت عنوان" الوقت و الطبيعة و الحب "و الذي يعرض لاول مرة في ايطاليا 400 قطعة مجوهرات من ارقي منتجات بيت المجوهرات الراقي .

    تتكون المعروضات من الساعات و الاشياء الثمينة التي تم تصنيعها منذ انشاء الدار في عام 1906.

    و علي هامش معرض المجوهرات سيتم عرض وثائق ارشيفية و رسومات بالالوان الجواش و التي تعد دليلا علي اصول الابداع الفني التي واكبت مجموعات فان كليفاند اربيلز .

    و يقوم علي تنظيم المعرض البا كابيلييري ، أستاذ تصميم المجوهرات والإكسسوارات في كلية الفنون التطبيقية في ميلانو ومدير متحف ديل جوهرة فيتشنزا تحت رعاية بلدية ميلانو و قصر ريال بالتعاون مع مؤسسة كولوني .

    يتمحور المعرض حول ثلاثة مفاهيم: الوقت والطبيعة والحب ، وتعتبر تلك أكثر القيم تمثيلا لبيت المجوهرات الشهير.

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