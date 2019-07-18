دعوة لوقف استخدام خيوط الموهير و الانجورا في الازياء

انسامد - 18 يوليو - تموز - بعد ان قالت بيوت الازياء الراقية وداعا لاستخدام فراء الحيوانات ، تطالب شركة فورلا للمنتجات الراقية أيضا بالتوقف عن استخدام خيوط الموهير والصوف الأنجورا.



مع الاعلان عن مجموعات ازياء 2020 ، أعلن مركز الازياء الراقية في بولونيا عن حظر الغاء خطوط انتاج الملابس المصنوعة من صوف الموهير والأنجورا حيث سيتم "لتوجيه الاختيار نحو أنواع اخري من الصوف من سلاسل أكثر أمانًا وقوة ".



كان مركز فورلا بعد الإعلان في العام الماضي عن التزامها بعدم استخدام فرو الحيوانات في المجموعات بدءًا من موسم كروز 2019 (, التي ظهرت في المتاجر اعتبارًا من نوفمبر 2018) ، تلتزم بالتعاون أيضًا مع برنامج و منظمات حماية الحيوان الناشطة في كل من اوروبا و الصين و اليابان و في امريكا الشمالية و جنوب افريقيا.

