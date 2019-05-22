افتتاح معرض العطور في فلورنسا اول يونيو

انسامد - 22 مايو - ايار - يفتح متحف فيلوريس في فلورنسا معرضا لفن العطور في الاول من يونيو يقع المتحف في مبنى قديم في المركز التاريخي ، في شارع فيا باردي ، وقد تم إنشاؤه بواسطة واحدة من أشهر مستنشقي العطور لورينزو فيلوريزي.. يوفر هذا المعرض رحلة متعددة الحواس لاكتشاف عالم العطور ، مع التركيز ليس فقط على رائحة ومظهر المواد العطرية الرئيسية ، ولكن أيضًا على التاريخ والأساطير الخاصة بالعطور بالإضافة إلى الأخبار العلمية عن العطور. يتكون القطاع الرئيسي للمعرض من مكتبة الروائح التي تجمع المكونات العطرية القديمة والحديثة ؛ يوجد في الحديقة وعلى التراسات أيضًا مجموعة من النباتات العطرية من جميع أنحاء العالمو كذلك على طول الطريق ، هناك أيضًا خريطة تفاعلية ومقاطع فيديو ومحطات حاسة الشم.



سيتم افتتاح المتحف في الأول من يونيو و ستكون الزيارة مجانية اعتبارا من اليوم الثاني من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً (عن طريق الحجز فقط). من 3 يونيو ، يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الاثنين إلى السبت في الفترة المسائية فقط و سيتواجد المرشدون لاصطحاب الزوار في الجولات