افتتاح معرض العطور في فلورنسا اول يونيو

انسامد - 22 مايو - ايار - يفتح متحف فيلوريس في فلورنسا معرضا لفن
العطور في الاول من يونيو يقع المتحف في مبنى قديم في المركز
التاريخي ، في شارع فيا باردي ، وقد تم إنشاؤه بواسطة واحدة من
أشهر مستنشقي العطور لورينزو فيلوريزي..
يوفر هذا المعرض رحلة متعددة الحواس لاكتشاف عالم العطور ، مع
التركيز ليس فقط على رائحة ومظهر المواد العطرية الرئيسية ، ولكن
أيضًا على التاريخ والأساطير الخاصة بالعطور بالإضافة إلى الأخبار
العلمية عن العطور.
يتكون القطاع الرئيسي للمعرض من مكتبة الروائح التي تجمع المكونات
العطرية القديمة والحديثة ؛ يوجد في الحديقة وعلى التراسات أيضًا
مجموعة من النباتات العطرية من جميع أنحاء العالمو كذلك على طول
الطريق ، هناك أيضًا خريطة تفاعلية ومقاطع فيديو ومحطات حاسة الشم.
سيتم افتتاح المتحف في الأول من يونيو و ستكون الزيارة مجانية
اعتبارا من اليوم الثاني من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً (عن
طريق الحجز فقط). من 3 يونيو ، يفتح المعرض أبوابه للجمهور من
الاثنين إلى السبت في الفترة المسائية فقط و سيتواجد المرشدون
لاصطحاب الزوار في الجولات