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موضة - اكسسوارات
خمسة اشياء لا تتنازلي عنها لخزانتك لصيف و ربيع 2019
    Moda: cinque pezzi 'imperdibili' per la nuova stagione

    انسامد - 15 ابريل - نيسان - هناك خمسة اشياء لا يمكن لاية سيدة الاستغناء عنهافي خزانتها لموسمي الربيع و الصيف القادمين بدئا من شرائط الشعر المصنوعة من الساتان و تلك المزينة بالاحجار الكريمة و الكريستالات التي قدمها بيت ازياء شواروفسكي .

    تاتي بعدها موديلات البرينسس المستقيمة التي قدمها كل من برادا و ميو ميو الذي استحدث بنطلونات البايكرز .

    يضاف اليهم الموديلات المطعمة بقطع من البلاستيك التي قدمها شانيل في الموسم قبل الماضي كذلك الموديلات ذات الالوان الفوسفورية خاصة الاصفر و البرتقالي من بيت ازياء فندي كذلك القمصان البيضاء و الازياء و الاكسسوار المستوحاة من الغابة و المصنوعة من الجلود او الاقمشة المطبوعة مثل جلود الحيوانات و تلك المزينة باجزاء من جلد الفهد او الثعبان او الحمار الوحشي .

    الا ان اكثر قطع الازياء التي تمثل ضرورةحقيقية لخزانة الملابس الجديدة هو شورت ركوب الدراجات ، الذي يقبل عليه عادة راكبي الدراجات و تسمي بسراويل راكبي الدراجات و هي من اسوأ السراويل و ان كانت قد ظهرت على ممشي الموضة مؤخرا كثيرا الا ان معظم النساء لا ترتديها لانها قد تصبح مثيرة للسخرية .

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