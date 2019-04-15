خمسة اشياء لا تتنازلي عنها لخزانتك لصيف و ربيع 2019

انسامد - 15 ابريل - نيسان - هناك خمسة اشياء لا يمكن لاية سيدة الاستغناء عنهافي خزانتها لموسمي الربيع و الصيف القادمين بدئا من شرائط الشعر المصنوعة من الساتان و تلك المزينة بالاحجار الكريمة و الكريستالات التي قدمها بيت ازياء شواروفسكي .



تاتي بعدها موديلات البرينسس المستقيمة التي قدمها كل من برادا و ميو ميو الذي استحدث بنطلونات البايكرز .



يضاف اليهم الموديلات المطعمة بقطع من البلاستيك التي قدمها شانيل في الموسم قبل الماضي كذلك الموديلات ذات الالوان الفوسفورية خاصة الاصفر و البرتقالي من بيت ازياء فندي كذلك القمصان البيضاء و الازياء و الاكسسوار المستوحاة من الغابة و المصنوعة من الجلود او الاقمشة المطبوعة مثل جلود الحيوانات و تلك المزينة باجزاء من جلد الفهد او الثعبان او الحمار الوحشي .



الا ان اكثر قطع الازياء التي تمثل ضرورةحقيقية لخزانة الملابس الجديدة هو شورت ركوب الدراجات ، الذي يقبل عليه عادة راكبي الدراجات و تسمي بسراويل راكبي الدراجات و هي من اسوأ السراويل و ان كانت قد ظهرت على ممشي الموضة مؤخرا كثيرا الا ان معظم النساء لا ترتديها لانها قد تصبح مثيرة للسخرية .

