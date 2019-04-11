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موضة - اكسسوارات
ماريا سول فيراغامو تنشئ خط جديد للمجوهرات
    انسامد - 11 ابريل - نيسان - ابتكرت ماريا سولي فيراجامو خطا جديدا للمجوهرات في فلورنسا فهي مجوهرات متفردة من الجلود المعاد تدويرها.

    اطلقت علي الخط الجديد اسم سو- لي ستوديو و يجمع بين التراث والتكنولوجيا والاستدامة ، في مزيج إبداعي يختار الجلود المعاد تدويرها كمادة مفضلة لمجموعة أنيقة من المجوهرات والاكسسوارات.

    فيراجامو مهندسة معمارية و مصممة و هي ابنة شقيق سلفاتور مؤسس دار ازياء فلورانتين و بعد حصولها علي دبلوم الهندسة المعمارية من كلية هندسة ميلانو حصلت علي شهادة الماجستير في تصميم المجوهرات في سنترال سانت مارتينز في لندن .

    اطلقت اليوم الموقع الخاص بها فهي تختار بنفسها الجلود المناسبة و تدرس الاشكال التي ستتعامل معها و تختار الصناع القادرين علي تنفيذ افكارها..

    تجد في مجموعتها الأقراط والأساور والقلائد والأحزمة و كل منها له تفرده الخاص به..

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