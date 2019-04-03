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ملابس ساردينيا في باريس وموسكو والدوحة
    انسامد - 3 ابريل - نيسان - اقيم في الفترة من 30 مارس الي اول ابريل في موسكو و الدوحة معرضا للملابس التقليدية لسكان جزيرة ساردينيا الايطالية بعد تجديدها لتناسب الاذواق الحديثة.. ويهدف المشروع الي الترويج لهذه الملابس التي تحمل ختم صنع في ساردينيا .

    اصبحت الملابس اليومية لسكان ساردينيا القديمة من اكثر الفنون جذبا ..يتبني هذا المشروع المؤسسة بي و يتركز علي الارث الثقافي الذي تنبع منه ملابس سكان جزيرة ساردينيا و العمل علي تحديثه ليتناسب مع العصر الحديث ..

    بدا تطبيق الفكرة بعمل ريبورتاج مصور ثم تنظيم عرض ازياء في 3 عواصم بداية من باريس ثم الدوحة و روسيا ..كان لقاء السحاب بين فن التصوير و المسرح و التصميم و الحرفية و التقاليد و الاحساس المعاصر..

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