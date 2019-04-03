ملابس ساردينيا في باريس وموسكو والدوحة

انسامد - 3 ابريل - نيسان - اقيم في الفترة من 30 مارس الي اول
ابريل في موسكو و الدوحة معرضا للملابس التقليدية لسكان جزيرة
ساردينيا الايطالية بعد تجديدها لتناسب الاذواق الحديثة.. ويهدف
المشروع الي الترويج لهذه الملابس التي تحمل ختم صنع في ساردينيا .
اصبحت الملابس اليومية لسكان ساردينيا القديمة من اكثر الفنون
جذبا ..يتبني هذا المشروع المؤسسة بي و يتركز علي الارث الثقافي
الذي تنبع منه ملابس سكان جزيرة ساردينيا و العمل علي تحديثه
ليتناسب مع العصر الحديث ..
بدا تطبيق الفكرة بعمل ريبورتاج مصور ثم تنظيم عرض ازياء في 3
عواصم بداية من باريس ثم الدوحة و روسيا ..كان لقاء السحاب بين فن
التصوير و المسرح و التصميم و الحرفية و التقاليد و الاحساس
المعاصر..