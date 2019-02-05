الاحذية الرياضية موضة الرجال للشتاء القادم

انسامد - 5 فبراير - شباط - لعاد مصمموا الازياء الاحذية الرياضية الا الاضواء باعتمادها موضة للشتاء القادم للرجال و هكذا تتحول الأحذية الرياضية إلى أحذية أكثر أناقة. سانتوني اعتمد الأحذية الرياضية المصنوعة من الجلود الطبيعية بالوان ظلال الأخضر العسكري أو الجلود والأزرق الداكن .



و يستمر الحذاء الرياضي في التحدث بلغة العالم المتروبولي مع النعول مطاطية أو جزئية أو مانعة للانزلاق مثالية للمطر. حتى نعل الجلد اصبح اكثر كثافة لمقاومة العوامل الجوية. يعبر الحذاء الجديد المقدم من كافالي عن ديناميكية ، جمالية مستوحاة من سلاسة الزواحف وسحر الثعابين ، التي تحرك مقاييسها مطبوعات كافالي الأكثر شهرة.كما قام بالجمع بين النسيج الشبكي للأحذية الرياضية مع الأربطة المميزة لأحذية الرحلات. تاثر ألبيرتو فاسياني بعالم الفروسية وقدم مجموعته العملية و في لن واحد الصديقة للبيئة.. و نري النموذج الأعلى لحذاء رياضة المصنوع من الخامات المتميزة مثل جلدالجاموس والعجل والشامواه.. والمطاط الطبيعي الذي يعطي ليونة ومرونة ، والنتيجة تشير إلى متانةالمنتج انهائي ... اما الالوان المستخدمة فهي الماهوغاني ، الأخضر ، أوراق التبغ و يتم غسلها لاضفاء اثرا عتيقا عليهاز و من جانبه سجل دوكال عودته إلى بساطتها من النماذج الكلاسيكية المنفذة بخامات الجلود الثمينة..بالاضافة الي مزيج من الجلد أو الأقمشة مثل الصوف ، والتويد ، والبولي مع الجلد . كما اطلق تطلق بوليني حذاء رياضة المشي لمسافات طويلة ، وهو حذاء جديد بنعل مطاطي خاص صممه فيبرام وهو رائد عالمي في هذا المجال.



الجديد يجب أن يكون من Clarks هو نموذج Trigenic III ، والذي يسمح بحركة أكبر في الجزء الأمامي من القدم ، وذلك بفضل الأخاديد المرنة في النعل المنفصل المكون من 3 قطع .



