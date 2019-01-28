اختيار الخاتم المناسب لشكل يديك

أنسامد- 28 يناير /كانون الثاني/ - إن اختيار الاكسسوارات بشكل عام والخواتم بشكل خاص يعد أمراً ليس سهلاً بالنسبة لأي فتاة. فنحن ننبهر بشكل الاكسسوارات الجذاب ولكن في الوقت نفسه نخشى ألا تناسبنا. فيمكن أن ترتدي خاتماً تجديه لا يناسبك ولكن تفاجئين أن صديقتك ترتديه ويبدو جذاباً.



في الحقيقة نحن لا نمتلك أيادي مماثلة، فمثلاً أنا أمتلك يد صغيرة ذات أصابع متوسطة الحجم وطويلة على عكس صديقتي المقربة التي تمتلك أصابع قصيرة للغاية وهكذا. ومن هنا يبدو واضحاً أن خاتمي ل يبدو مناسباً لها حتى لو كان قياسه يناسبها. ولذلك فهناك مجموعة من الخطوات يجب علينا القيام بها قبل اختيار الخواتم. اختيار الخواتم المناسبة للأصابع القصيرةيختلف طول الأصابع من واحدة لأخرى فهناك من يمتلكن أصابع طويلة وأخريات يمتلكن تلك القصيرة وهي ما سنتحدث عنه في هذه النقطة. فإذا كنت تمتلكين أصابع قصيرة فكوني على يقين أن خاتمك لابد وأن يجعلها تبدو أطول وحتى لا يزيدها قصراً. وبالتالي، فتبدو الخواتم الرفيعة مناسبة إلى حد كبير خاصة إذا كانت تمتلك فصاً على شكل كمثرى أو بيضاوي فهو سيجعلك أصابعك تبدو أجمل.



الأصابع الطويلة والرفيعةهناك الكثير من الفتيات اللاتي يمتلكن أصابع طويلة ورفيعة إلى حد كبير ولا أخفي عليك أن من تمتلك هذه الأصابع فهي لا تواجه أي معاناة. فجميع الخواتم بمختلف أشكالها وأحجامها تبدو مناسبة لها.طريقة اختيار الخواتم طريقة اختيار الخواتم للأصابع الممتلئةعلى الرغم من أن الكثير يعتقد أن صاحبات هذه الأصابع يجب أن يرتدين خواتم ذات شكل بسيطة إلا أنه العكس تماماً. فكلما كان الخاتم رفيعاً، كلما برز امتلاء أصابعك بشكل أكبر. لذلك يجب أن تتجنبي هذا النوم من الخواتم ويمكن أن تستبدليه بخاتم متوسط الحجم وعليه بعض النقوش أو مرصع بالفصوص من الجوانب.طريقة اختيار الخواتم