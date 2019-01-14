قواعد لتنسيق البوت الممتد لفوق الركبة حسب شكل جسمكِ

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - يغازل البوت الممتد إلى فوق الركبة الموضة في خريف وشتاء 2018، وهو صيحة مستحدثة من أعوام مضت، شهدت فقط بعض التغيرات وإضافة بعض التفاصيل العصرية.



عادة ما يرتبط البوت الممتد إلى فوق الركبة بالإطلالات الأكثر أنوثة وجاذبية، حتى أن النجمة هيفاء وهبي لا تتخلى عنه حتى مع إطلالات صيفية جريئة. موضة هذا العام قدمت عدة اختيارات من صيحة البوت ذي العنق الطويل الممتد إلى فوق الركبة، منها الضيق الذي يكشف عن حجم الساق، والموديل الفضفاض مع كعب مسطح، كما شاهدنا البوت الطويل المزين بنقوش الحيوانات مثل النمر والثعبان أو بلون براق من درجات الفضي والميتالك.



لا يناسب البوت الممتد لفوق الركبة كل النساء، بينما هو صيحة محاطة بكثير من الشروط؛ حتى تبدو مقبولة.



تبدو الأحذية فوق الركبة فريدة من نوعها على الفتيات طويلات القامة، فإن اختيار الزوج المناسب من البوت الممتد إلى فوق الركبة لا يحتاج إلى مجهود كبير، فكل الموديلات تقريباً تناسبها، سواء بكعب مسطح أو كعب عالٍ، ولكنها تزيدها طولاً، فإذا كان هذا الأمر يزعجكِ فلا داعي لبوت برقبة طويلة إلى هذا الحد، أما عن طريقة تنسيقه فيُنصح بعدم ارتدائه على الجينز، بينما هو اختيار مناسب للفساتين القصيرة أو السترات الطويلة، وبالطبع من الأفضل ألا يكون بلون القطعة الفوقية نفسها لخلق حالة من التباين تحتاجها الفتاة الطويلة.



هناك قاعدة قديمة تقول إن البوت ذا العنق الطويل لا يناسب الفتيات القصيرات أو صاحبات الجسم الصغير، ولكن موضة 2018 تنصح بتجاهل هذه القاعدة، فحتى القصيرات من حقهن التزين بهذه الصيحة ولكن مع أخذ بعض الاعتبارات، فعليهن الذهاب إلى الموديلات المزينة بكعب عالٍ، أما المسطحة فتزيدهن قصراً .



كما يجب تنسيق ملابس تناسب هذه الصيحة، فعند اختيار التنانير أو الفساتين يفضل أن يمتد طولها ليخفي نهاية عنق البوت، كما أن صيحة الفستان المزود بشق طويل يمتد إلى الفخذ يتناسب مع هذا البوت، يمكنكِ أيضاً اختيار سترة وتنورة من اللون نفسه، أو فستان أحادي اللون وتنسيقها مع زوج من البوت الجلدي الممتد إلى الركبة.



تنسيق بوت ممتد إلى فوق الركبة يركز على منحيات القوام، من ثم هو اختيار يلائم صاحبات الجسم "الكيرفي"، خاصة مع فستان ضيف أو تنورة بموديل القلم الرصاص "pencil"، من الأفضل أن يكون البوت الممتد لفوق الركبة بلون متباين مع الملابس.



رغم جاذبية هذه الصيحة إلا أنها لا تناسب كل الأماكن، فهو حذاء غير ملائم للعمل أو الجامعة، بينما من الأفضل اعتماده خلال سهرة مع الأصدقاء أو نزهة شخصية.



