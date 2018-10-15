انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - قد تعتقدين أن ألوان الباستيل مخصصة لفصل الصيف وأن الألوان الداكنة هي الأنسب لفصل الخريف، لكن ذلك غير صحيح، حيث أن تشكيلة ملابس الخريف بألوان الباستيل رائعة بشكل لا يصدق، وستحبين اقتناءها بكلّ تأكيد، إليكِ بالصور أزياء خريف وشتاء 2018 بدرجات الباستيل الفاتحة.



درجات الباستيل رائعة ومتنوعة ستناسب إطلالاتك الخريفية كلها، صباحية كانت أم مسائية، اعتمديها سواء كانت جاكيت أو بلوزة أو بنطال، وستجدين إطلالتك متجددة بشكل كامل.



سيعجبك هذا المزيج اللوني الرائع بكلّ تأكيد، خصوصاً إذا كنتِ من محبات الإطلالات الناعمة والألوان الهادئة، التي تمنحك الإطلالة الأنثوية الراقية في الوقت نفسه.



كما انه ايضا لا غنى لكِ عن الألوان الغامق سواء كانت أسود أو رمادي أو أحمر غامق أو زيتي وغيرها، كلها من الوان الخريف المميزة والتي تمنح الشعور بالدفئ، إليكِ بالصور أزياء خريف 2018: إطلالات رسمية مستوحاة من الألوان الغامقة.



لإطلالات العمل أو الإطلالات التي تتطلب منكِ اعتماد ستايل رسمي أنثوي، لن تحتاري في تنسيقات الملابس، خصوصاً إذا كنتِ من محبات الألوان الغامقة، فقد قمنا بجمع موديلات رائعة ومتنوعة ومميزة في ألبوم الصور، تفقديها وانتقي ما يناسبك.



ولأننا نتحدث عن الإطلالة العصرية والرسمية في الوقت نفسه، فبكلّ تأكيد ستجدين موديلات البناطيل القماشية حاضرة وبقوة في اللائحة، لذا لا تترددي في اعتمادها.



