النظارات الشمسية الكبيرة قمةالأناقة هذا الصيف

انسامد - 29 اغسطس / اب / انتشرت أشكال وأحجام مختلفة للنظارات الشمسية مع بداية عام 2018 إلا أن النظارات كبيرة الحجم كانت بين موضة إكسسوارات 2018 الأكثر لفتًا للأنظار. فمنذ ظهورها ولاقت رواجاً كبيراً بين المشاهير لتنتقل تدريجياً لجميع النساء والفتيات. لذلك كان من الطبيعي أن أسعى لتجربتها. إلا أنني وجدتها لا تناسبني تماماً، برغم أنها تناسب العديد من صديقاتي. تساءلت كثيراً عن السبب، حتى وجدت أن هناك مجموعة من القواعد يجب إتباعها، والتي لم أكن أعلم عنها شيئا. إلا أنني عند تطبيقها، تمكنت من شراء نظارة تناسبني بمنتهى السهولة. اولا حاولي اختيار نظارة ذات إطار غير سميك مهما كان حجمها كبير ..



تجنبي تماماً أن يغطي إطار النظارة خديك.. اما إذا وجدتي أن نظارتك الكبيرة قامت بتغطية حواجبك، فاعلمي على الفور أنها لا تناسبك وقومي باختيار أخرى.. عليكِ بإتباع تكنيك الابتسام عند شراء نظارتك الكبيرة: فعند تجربتها قومي بالابتسام فإذا وجدتيها تتحرك من على أنفك، فيجب تجربة واحدة أخرى.. عند اختيارك لتلك كبيرة الحجم يجب أن تعلمي أولاً الشكل المناسب لشكل وجهك. فهناك العديد أشكال النظارات كتلك المربعة أو الدائرية أو المستطيلة.



