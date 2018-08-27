احدث صيحات الشنط 2018

انسامد - 27 اغسطس / اب / اكدت فيكتوريا موس ، محررة الأزياء في صحيفة التلجراف البريطانية "قد تكون الحقائب الصغيرة جذابة، وطريقة أسهل للذهاب لشراء الأشياء والتسوق من دون الشعور بكثرة الحقائب في يدك، ولكن الحقائب الكبيرة عملية أكثر ويمكنك حمل الكثير من الأشياء كالنظاراة ، بلسم الشفاة، الهاتف المحمول، وجبات خفيفة لطفللك، كريم اليد، والمحفظة".



وأضافت "التقيت هذا الأسبوع مع ميريا لوسيا ليند الساحرة التي تقف وراء العلامة التجارية الإسبانية التي تحمل علامة Demellier ,وتجدر الإشارة أن العلامة التجارية تتمتع بروح جديرة بالاهتمام ، فبالنسبة لكل حقيبة تباع ، فإنها تمول لقاحًا منقذًا للحياة أو علاجًا طبيًا للأطفال في دول مثل الصومال وزامبيا من خلال برنامج SOS Children Villages , كما أنها تقدم مجموعة من حقائب اليد الأنيقة بأسعار جيدة ومناسبة للجميع، بالاضافة إلى مختلف الاحجام والتي تتناسب مع الجميع".



أشارت موس أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، ارتدت واحدة من هذه الحقائب في وقت سابق من هذا العام ما زاد من مبيعات العلامة التجارية بشكل كبير , وأشارت محررة التلجراف إلى مصممة الأزياء، أنيا هيندراش، وهي المرأة التي أطلقت إمبراطورية من حقائب الظهر الأنيقة، وكانت تصميماتها المفعمة بالحيوية والجميلة مع ألوان مختلفة تبرز بين النساء العاملات حيث انها أنيقة وفي نفس الوقت عملية بشكل كبير.و ضاعفت من البيع الأصلي ، وأطلقت مجموعة جديدة من الحقائب المألوفة والمعروفة باسم "الحقائب العملية " .



وتوضح أن هناك حاجة حقيقية لحقيبة عملية، سواء كانت تحمل أوراقًا لاجتماع مجلس الإدارة ، أو حقيبة الطيران المثالية ، أو استخدامها كصندوق بريد محمول لنقل أوراق مكتبك إلى المنزل , فيجب أن تصمم لتكون منظمة وفعالة".



وتقدم العلامة التجارية Byredo مجموعة رائعة من الحقائب الجلدية، فهي رائعة مع أسعار مناسبة , ويمكنك الحصول على بالكثير من العروض مع تطبيق Frame's Les Seconde الذي يتميز بتصميمه البسيط ، ويضم مجموعة من الحقائب بألوان مغرية وأنيقة , كما أن Chylak - العلامة التجارية البولندية الجديدة تتميز بجودتها الممتازة - ونظرًا لكونها مبنية في وارسو -فإن الأسعار أيضًا مناسبة.



