ازياء سعودية احتفاءً بقيادة المرأة للسيارة

انسامد - 17 يوليو / تموز - احتفاء السعوديات بالقرار التاريخي الذي تم تنفيذه في الـ24 من شهر حزيران (يونيو) للعام الحالي، والذي نص على السماح للمرأة بقيادة السيارة، لم يتوقف عند التجول في الشوارع بسيارتهن، أو التغريد بالصور، والوسوم (هاشتاغ) على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد الاحتفال وصولاً لعالم الأزياء ونصائح من الـ"فاشينيستا" على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويقول موقع لها للموضة و الازياء :حرص مصمم علامة "هندام"، السعودي محمد خوجة، على أن يؤرخ لهذا اليوم، بمجموعة من السترات المصنوعة من الساتان اللامع، والتي حملت تاريخ هذا اليوم 10 شوال 1439، الذي يوافق 24 حزيران (يونيو) 2018. وقال عنها في حديثه لموقع مجلة "ڤوغ العربيّة": "فكرت بتنفيذ قطعة تخلد هذا القرار التاريخي بطريقة إيجابيّة، فقررت أن أبرز تاريخ تنفيذه. وأطلقت عليها اسم سترة القيادة. هذه السترات جاءت بألوان مختلفة بين الأخضر والأسود، تناسب إطلالات السيّدات والرجال على حدّ السواء".



كما ظهرت على أكمامها تطريزات ذهبيّة تصوّر ميداليات استوحاها المصمم من عهد الملك سعود بن عبد العزيز. وتباع "سترات القيادة" من "هندام" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصمم محمد خوجة، بالإضافة إلى متاجر "لاف" في الرياض وجدّة، بسعر 315 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 1,157 ريالاً سعودياً.



