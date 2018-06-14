المرأة الشرقية علي منصات عروض الازياء العالمية

انسامد - 14 يونيو / حزيران - اختتم سلسلة الإطلالات الرمضانية لهذا العام مع امرأةٍ شرقية التي تقع اختياراتها دائماً على تصميم العباءة التقليدي مازجةً إياها مع بعض التفاصيل الحديثة أو القطع المتجددة.



و يقول موقع لها الالكتروني انها أنيقة دائماً تلك السيدة التي تعنى باختيار تفاصيل إطلالتها كعباءة غوتشي اللافتة بانسيابيتها الأنثوية والمطرّزة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ وحبيبات الكريستال المضيئة.



شرقية كلاسيكية، ولكن قوية، المرأة التي ستتألق بالعباءة الشرقية البسيطة والتقليدية وخاصةً إذا تضمنت تفاصيل حديثة كتلك الثنيات الهندسية التي تميزت بها عباءات جيل ساندر لربيع وصيف 2018.



كما تؤكد كافة المواقع المعنية بالازياء ان العباية السوداء قطعة موجودة في خزانة كل فتاة، لها أهميتها الخاصة بالرغم من تنوع تصاميم العبايات وأشكالها، وحتى تكتمل طلتك بالعباية السوداء، يجب اختيار الحقيبة المناسبة التي تبرز جمال عبايتك، وفقًا للمناسباتك المختلفة.



إذا كانت عبايتك ذات تطاريز وتفاصيل جميلة تحبين إبرازها، اعتمدي الإطلالة الحيادية باختيار شنطة من ذات اللون الأسود، من ماركتك المفضلة، على سبيل المثال شنطة يد من شانيل متوسطة الحجم، وتناسب هذه الشنطة أكثر مناسباتك النهارية العادية، خاصًة إذا كنتِ سترتدين العباية مفتوحة، مع البنطلون الجينز، كما يمكن ارتدائها ليوم جامعي غير طويل