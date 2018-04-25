تصميم سعودي لعباءة مخصصة للرياضة

انسامد - 25 ابريل / نيسان - لأن الحاجة هي أم الاختراع، انطلقت المصممة السعودية إيمان الجوهرجي من ضرورة ارتداء العباءة في المملكة العربية السعودية من جهة وحاجة المرأة للممارسة الرياضة في الهواء الطلق من جهة أخرى، فاخترعت العباءة الرياضية التي تتماشى مع هذين الشرطين.



أشارت المصممة الى أنها بدأت اعتماد هذه العباءة منذ العام 2007 بعدما صمّمتها بنفسها مستخدمة قماش الالبسة الرياضية التي تسمح دخول الهواء.



وقد وردت هذه الفكرة الى ذهنها حين أرادت ممارسة رياضة المشي في الخارج ووجدت صعوبة في التحرّك بسبب العباءة التقليدية ذات القماش الثقيل.



نتيجةّ لنجاح هذا التصميم، راجت العباءة الرياضية في السعودية وزاد الطلب عليها، لا سيما بعدما منحت المرأة السعودية الحق بتأسيس نادٍ رياضي خاص بها.



تأتي هذه المباردة الأزيائية غير المسبوقة، بعد تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اعتبر أن العباءة السوداء التقليدية ليست مفرضة على المرأة السعودية والمطلوب منها هوو الحشمة.



