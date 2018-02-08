كيف تدخلين لمسات من الأحمر على ملابسك في عيد الحب

أنسامد - 8 فبراير / شباط/ - إن كنت تستعدين لخروجتك الخاصة مع حبيبك يوم عيد الحب أو الفلانتين ولكنك لا تريدين ارتداء ملابس حمراء، لا يزال بإمكانك إدخال لمسات بسيطة من اللون الأحمر على ملابسك في عيد الحب أي كان اللون الذي تريدين التألق به في هذا اليوم. هذه الحيل تصلح للفتيات اللاتي مللن من الفساتين الحمراء والوردي ولكنهن لسن مستعدات بعد للتخلي عن الأحمر بالكامل في إطلالاتهن يوم الفلانتين. شاهدي فيما يلي تسع طرق مختلفة يمكنك بها إدخال اللون الأحمر على إطلالتك في عيد الحب دون مبالغة. كما يمكنك إما اختيار طريقة واحدة أو المزج بين أكثر من طريقة لإدخال اللون الأحمر على طلتك كما تريدين.



- حذاء أحمر أو حقيبة حمراء: هذه بالطبع طريقة متوقعة وهي تنسيق حقيبة أو حذاء باللون الأحمر ليتناسق مع إطلالتك يوم الفلانتين. وهي ملائمة جدا سواء كنت سترتدين إطلالة كلاسيكية أو ملابس كاجوال، فالحذاء والحقيبة الحمراء ستكمل لوك الفلانتين في الحال.



- روج أحمر: يمكنك وضع الدرجة الأنسب لك من الروج الأحمر بسهولة مع ملابسك بغض النظر عن ألوان ملابسك، فهو من ألوان أحمر الشفاه المثيرة والتي لا تخرج أبدا من دائرة صيحات المكياج العالمية.



- حزام باللون الأحمر: إن كنت ترتدين فستانا، بالطو، أو حتى قميص وبنطلون جينز، فيمكنك إدخال اللون الأحمر على إطلالتك في الفلانتين بارتداء حزام أحمر على الخصر.



- سكارف أحمر: ارتدي سكارف أحمر بسيط مع ملابسك في عيد الحب لتبدين غاية في الأناقة! اختاريه في هيئة كوفية أو إيشارب أو حتى طرحة بدرجة أحمر تناسب الألوان التي سترتدينها.



- بادجات أو لاصقات عصرية: استغلي واحدة من أكبر الصيحات في عالم الموضة واختاري بادجات Patches حمراء تعبر عن شخصيتك وثبتيها على ملابسك. فهذه طريقة رائعة لإدخال اللون الأحمر على إطلالتك في عيد الحب خاصة وأنه لا حدود للأشكال التي يمكن اختيارها! ما بين حروف أسمائكما، أشكال القلوب والشفاه والزهور وحتى أحمر الشفاه، كلها أشكال رائعة يمكنك وضعها على ملابسك.



كسسوارات شعر باللون الأحمر: وضع لمسة من اللون الأحمر على تسريحة شعرك في عيد الحب هي أيضا طريقة سهلة ورقيقة ستزيد من جمال إطلالتك في ثوان. ضعي شريط رقيق في شعرك أو ارتدي قبعة البيريه الفرنسية لطلة عصرية تلائم أحدث صيحات موضة 2018.



