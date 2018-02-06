تنسيق الألوان فن مدهشٌ لربيع وصيف 2018... اكتشفيه

انسامد - 6 فبراير / شباط - دائما ما تضفي الألوان بصمة مميزة تسلط من خلالها دور الأزياء العالمية الضوء على شيء معين قد تكون الحقائب الملونة أو الأحذية أو المعاطف أو غيرها.



إلا أنَّ الألوان كان لها حضورٌ مختلف في عروض ربيع وصيف 2018، إذ بدت أكثر جنوناً وطغياناً. فظهرت عارضات الأزياء بإطلالات منعشة ملونة بألوانٍ مختلفة خارجة بتنسيقها عن كلّ ما عهدناه.



إذ بات من فنون تنسيق الأزياء الجميلة اعتماد ألوان مختلفة متعددة، حتى أن الحقائب والأحذية خضعت لحكم الألوان.



انتعلي حذاءك الأصفر مع تنورتك الأنثوية باللون الأزرق ونسّقيها مع صيحة اللاتيكس الأحمر كما ظهرت على منصة Calvin Klein. أو أبقي على رومانسية حضورك باعتماد إطلالة عرض Roksanda بالسروال الزهريّ والقميص من الحرير الأصفر.



كذلك رصدنا لك العديد من إطلالات ربيع وصيف 2018 المفعمة بالألوان لتختاري منها حضوراً منعشاً هذا الربيع.



وكالعادة عروض أزياء ربيع وصيف 2018 مليئة بالمفاجآت والصيحات اللافتة، سواء من ناحية الألوان الجريئة أو القصّات الهندسية المبتكرة أو الأساليب المتجددة أو حتى الأكسسوارات التي لم تسلم من هيمنة ابتكار أبرز مصمّمي دور الأزياء العالمية. فلفتتنا الأقراط لهذا الموسم والتي باتت جماليتها تكمن في كبر بل في ضخامة حجمها المبالغ فيها.



ففي عروض لندن لربيع وصيف 2018 لفتتنا الأقراط المتدلية البرّاقة على شكل ثريا في عرض كلٍّ من Simone Rocha وAlexander Mcqueen. أما في أسبوع الموضة في ميلان فطاولت المبالغة حتى حلية العارضات فتضمنت مجموعة Dolce and Gabbana أقراطاً ضخمة مستوحاة من الفاكهة.



وفي باريس أحرزت دار Chanel العريقة تميزاً في الأقراط على شكل دمعة.



تعتبر الأقراط الضخمة من أبرز الصيحات لهذا الموسم، لذا لا تترددي في اعتمادها مع إطلالاتك المتعددة، سواء في الليل أو النهار.



اختاري منها ما يتماشى مع أسلوبك، واعتمدي الحلق على شكل ورود متدلية إن كنت تميلين إلى الحضور الأنثوي أكثر، أو الأحجار الكريمة والملونة إن كنت من هواة الأناقة.



امزجي بين العصرية والعراقة مع أقراط الكريستال من Chanel، أو أضيفي طابعاً غجرياً لحضورك بالحلق المتدلي واللافت على شكل ثريا.



