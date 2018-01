أهم صيحات المكياج لشتاء2018

انسامد - 9 يناير / كانون ثاني - بداية موسم جديد تعني تغير ملحوظ في الموضة سواء في الألوان أو الستايلات وهذا ينطبق على الملابس، المكياج، الشعر والأظافر أيضا. وهذا العام رأينا صيحات جديدة في عالم المكياج، فهيا بنا نتعرف على موضة مكياج شتاء 2017 و2018.



١- المكياج المنعدم انتشرت كثير إطلالة المكياج الناعم أو الـ No Makeup Look ولشتاء 2018 تحولت هذه الصيحة إلى Barely There Makeup Look أي المكياج شبه المنعدم وفيها تكون ألوان اللوك بالكامل أقرب ما يكون إلى الألوان الطبيعية لبشرتك سواء في الروج أو الآي شادو.



٢- العيون الجليتر أصبح الجليتر جزء لا يتجزء من لوك المكياج في المساء والسهرة، فهناك عدة طرق لتطبيقه باستخدام الأي شادو أو الأيلانر لعمل مكياج ناعم أو جريء.



٣- أحمر الشفاه الجلوس (الامع) على نقيض صيحة المكياج المنعدم، تظهر أيضا صيحة الروج الثقيل والداكن مثل الخمري والأحمر بدرجاته وفي شتاء 2018 يأتي الروج الأحمر بلمعة واضحة مثل الجلوس.



٤- الألوان الناصعة لم تبطل موضة الأيلاينر الملون، بل تستمر معنا هذا الشتاء وأيضا استخدام الأي شادو ذو الألوان الناصعة والصارخة فقد ظهر بكثرة على منصات عروض الأزياء الأخيرة.



٥- عيون القطة تتنوع أشكال ورسومات الأيلاينر بشكل عيون القط في موضة شتاء 2018، فمنها الدائري، والمبالغ فيها مثل الصور التالية.



٦- الذهبي والفضي استخدام البرونزر بات واجبا مع موضة مكياج شتاء 2018 وبالأخص في المناسبات والسهرات، استخدمي الألوان الذهبية والفضية لطلة عصرية تخطف الأنظار.