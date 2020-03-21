صندوق النقد الدولي:إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ​

- 21 مارس /آذار - كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي بتاريخ 11 مارس ، عن إنخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.6٪ في عام 2020 ، بينما سيرتفع الدين العام إلى 137٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية إلى 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفيروس كورونا المستجد .



وقال صندوق النقد الدولي إن هناك خطرا من أنه "إذا استمرت العدوى في الزيادة" فقد يكون هناك "تدهور في الثقة" وانكماش آخر للنشاط الاقتصادي مع احتمال "عودة العلاقة بين الديون السيادية والبنوك".



وأشاد صندوق النقد الدولي باستجابة السلطات الإيطالية في علاج الفيروس وأوصى "بالعمل الإقليمي والدولي المنسق لمعالجة آثار الوباء".



وقال إن استجابة إيطاليا "ركزت بحق على مكافحة الوباء ودعم النظام الصحي والعمال والشركات والأسر".



