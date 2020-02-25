بورصة ميلانو تغلق على انخفاض بنسبة 5.4 في المائة

انسامد - 25 فبراير - شباط - أقفل مؤشر فوتسي ميب ببورصة ميلانو على انخفاض بنسبة 5.4٪ إلى 23،427 نقطة يوم الاثنين وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لحالة فيروس كورونا..مع خسارة تقدر بحوالي 30 مليار يورو من قيمة الأسهم .



أغلق الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات 11 نقطة بارتفاع 145 نقطة ، مع عائد بنسبة 0.96 ٪ ، وسط مخاوف من فيروس كورونا.



يتوقع خبراء البورصة أن تؤدي حالة طوارئ الناشئة بسبب الفيروس إلى دفع إيطاليا إلى الركود.



إن الركود التقني أمر لا مفر منه تقريبًا بعد نمو سلبي قدره 0.3٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ -1٪ هذا العام .



وقال لورنزو كودونو كبير خبراء البورصة انه "سيكون هناك بالتأكيد ركود تقني" مؤكدا ان "تقدير عام 2020 يتراوح بين -0.5 ٪ و -1 ٪".



قالت رافائيلا تنكوني كبيرة الخبراء الاقتصاديين انه ما لم يتم حل الوضع بسرعة ، فإن تقلص الناتج المحلي الإجمالي سيصل الي 1٪ هذا العام.



بورصة ميلانو تغلق على انخفاض بنسبة 5.4 ٪ ، بزيادة 11 نقطة 30 مليار في الدخان وسط مخاوف من فيروس كورونا