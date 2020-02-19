الاستحواذ المخطط ل انتيسا على أوبي بانكا "دمج مهم"

أنسامد - 19 فبراير /شباط - قال وزير الاقتصاد روبرتو غاليتيري يوم الأربعاء إن الاستحواذ المخطط لـ انتيسا سانباولو Intesa Sanpaolo على أوبي بانكا UBI Banca سيؤدي إلى " دمج مهم" للقطاع المصرفي الإيطالي.



وقد أطلق أكبر بنك في إيطاليا ، انتيسا سانباولو ، عملية الاستحواذ على خامس أكبر بنك في البلاد يوم الثلاثاء.



وقال جوالتيري: "إنها عملية في السوق ، هناك عملية استحواذ بالطبع ، لا يمكنني التعليق وبالتأكيد من المهم أن يكون هناك دمج لنظامنا المصرفي"، مشيرا"أن تبقى السياسة بعيدة عن عمليات السوق".



وتبلغ قيمة العرض الذي لم يتفق عليه بعد حوالي 4.86 مليار يورو ، و سيؤدي إلى إنشاء رابع أكبر بنك في أوروبا - مما يجعل انتيسا سانباولو من المركز السادس - وأيضا إلى إنشاء مجموعة تضم ثلاثة ملايين عميل.



وقال بنك إنتيسا إن العملية تهدف إلى "زيادة تعزيز قيادتها" في القطاع المصرفي الإيطالي، وأشار الرئيس التنفيذي ل إنتيسا كارلو ميسينا "إن العملية تفتح فصلا جديدا في تاريخ المجموعة: نريد توحيد اثنين من الصفوة في نظامنا المصرفي ، إنتيسا سان باولو و UBI بانكا ، لإعطاء الحياة لحقيقة جديدة ، رائدة في النمو المستدام والشامل ".



وأضاف ميسينا: "معا ، سنخلق قائدا أوروبيا قادرا على تحقيق أرباح صافية تبلغ أكثر من ستة مليارات يورو في عام 2022"، مضيفا إن "إطلاق عرض الاستحواذ هذا على UBI Banca ، نعتقد أنه سيخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.



وذكر "لقد قررنا القيام بهذه العملية لأننا نتطلع إلى المستقبل وتحركنا تمشيا مع توصيات البنك المركزي الأوروبي. إن إنتيسا قد أجرت تحليلا دقيقا للارتباطات المحتملة ، وبعد ذلك قررت أن "UBI كان أفضل دمج".



