افتتاح مركز دولي للذكاء الاصطناعي في ميلانو لخدمة اوروبا

انسامد - 17 فبراير - شباط - نشأ "مركز التميز" للذكاء الاصطناعي في ميلانو ليصبح نقطة مرجعية لكل أوروبا. تم افتتاحه من قبل شركة ايفيريس ، وهي شركة استشارية متعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات (مجموعة ان تي تي داتا ) والتي تهدف إلى ضم 150 من كبار مواهب تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في غضون السنوات الثلاث المقبلة ، بهدف العمل على مشاريع جديدة يصل حجم الاعمال بها الي اكثر من 20 مليون يورو.



و يرجع الفضل الي تقنية جوجل كلاود حيث تعمل شركة ايفيريس علي مساعدة الشركات الإيطالية في أن تصبح شركات حقيقية تعتمد على البيانات من خلال توفير أدوات تمكين الأعمال"من خلال انشأ مختبر ذكي ، قادر على إجراء التجارب على مختلف القطاعات ، مثل تجارة التجزئة والأزياء والرفاهية والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المالية ، وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع التحول الرقمي للشركات الإيطالية ، وخلق حلول ملموسة جديدة.



و يهدف كل ذلك الي استغلال أكثر التقنيات تطوراً "لبناء شركات لا تستطيع أن تظل قادرة على المنافسة فحسب ، بل إنها في طليعة الشركات الرائدة في سوق دولية متغيرة باستمرار" ، كما يقول مدير إديرس إيطاليا ، باولو سيدرل ، مشددًا على أن تنشر الشركة شبكتها التي ترجع الي 20 عامًا من الخبرة في إيطاليا وتنتشر في 18 دولة أخرى في العالم.



من المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لمركز التميز في 3 مارس في ميلانو وسوف يمثل أيضًا المرحلة الأولى من حملة ترويجية مخصصة للشركات الإيطالية التي ستعقد بين روما وميلانو.



