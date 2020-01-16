  بنك Intesa يضخ 50 مليار يورو في الإستثمارات الخضراء

أنسامد - 16 يناير /كانون الثاني - قال الرئيس التنفيذي لبنك Intesa Sanpaolo ، كارلو ميسينا ، اليوم الخميس إن البنك مستعد لتوفير 50 مليار يورو للاستثمارات المرتبطة بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. وقالت ميسينا في عرض نتائج التنمية المستدامة للبنك لعام 2019 "نعتقد أنه يمكن تفعيل استثمارات بقيمة 150 مليار يورو في بلدنا بأكثر من 1000 مليار يورو من الأموال الأوروبية للصفقة الخضراء".



وقال ميسينا: "نحن بنك Intesa Sanpaolo ، مستعدون لتمويل 50 مليار يورو وإظهار الاستثمارات التي يتم إجراؤها في بلدنا مرة أخرى". وأضاف أن أكبر بنك تجزئة في إيطاليا يوفر 1.25 مليار يورو لتمويل الأمهات العاملات ورجال الأعمال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة والذين يواجهون مشكلة في التأهل للحصول على معاش تقاعدي.



