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بداية موسم التخفيضات الشتوية في ايطاليا
    انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - بدأ موسم التخفيضات علي الملابس و الذي يستفيد منه اكثر من 15 مليون اسرة و تبلغ ارباحه 5.1 مليار يورو بمعدل 324 يورو كل اسرة و 140 يورو كل فرد و يشمل ذلك مبيعات الملابس و الاحذية و الاكسسوارات .

    و تقول احصاءات وزارة التجارة ان التخفيضات التي بدات في بازيليكاتي و سيسيليا و فال داوستيو تبدأ 4 يناير في باقي الانحاء مشيرة الي ان عام 2020 سيكون عام التنمية المستدامة في العالم اجمع.

    و يؤكد ريناتو بورجي رئيس اتحاد الموضة ان المبيعات تعد فرصة ذهبيةلانعاش الشراء في المحلات المجاورة و لذلك طالبنا و شجعنا ونقدّر إدخال الضريبة الرقمية على شبكة الإنترنت لعمالقة الويب الذين يبيعون في إيطاليا ونأمل في تنظيم مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي
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