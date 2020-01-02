بداية موسم التخفيضات الشتوية في ايطاليا

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - بدأ موسم التخفيضات علي الملابس
و الذي يستفيد منه اكثر من 15 مليون اسرة و تبلغ ارباحه 5.1 مليار
يورو بمعدل 324 يورو كل اسرة و 140 يورو كل فرد و يشمل ذلك مبيعات
الملابس و الاحذية و الاكسسوارات .
و تقول احصاءات وزارة التجارة ان التخفيضات التي بدات في
بازيليكاتي و سيسيليا و فال داوستيو تبدأ 4 يناير في باقي الانحاء
مشيرة الي ان عام 2020 سيكون عام التنمية المستدامة في العالم
اجمع.
و يؤكد ريناتو بورجي رئيس اتحاد الموضة ان المبيعات تعد فرصة
ذهبيةلانعاش الشراء في المحلات المجاورة و لذلك طالبنا و شجعنا
ونقدّر إدخال الضريبة الرقمية على شبكة الإنترنت لعمالقة الويب
الذين يبيعون في إيطاليا ونأمل في تنظيم مشترك من قبل الاتحاد
الأوروبي