مستقبل بيرنيغوتي مازال غامضا

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - مازال مستقبل شركة صناعة الشوكولاتة و الايس كريم الايطالية الشهيرة بيرنيغوتي علي المحك فهو غير مؤكد مرة أخرى.



قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لتوقيع العقود التي كان من المفترض إعادة تشغيل الإنتاج في مصنع نوفي ليجورأخطرت الادارة التركية لشركة الحلويات الإيطالية التاريخية الشركة التركية سبيس التي مقرها تورينو بانسحابها من العقد المبدئي لبيع قسم توجاتين شوكولا.



بعد ساعات قليلة من انهيار المفاوضات بين مجموعة توكسوس و جيوردانو ايمينداتوري حول بيع قسم الايس كريم الي المجموعة الاخيرة وصفت ادارة المجموعة ماحدث بانه بمثابة صفعة قوية..لان هذا يعني انهيار الاعمدة التي تعتمد عليها خطة انقاذ المصنع و ضياع الدعامة التي استندت إليها الخطة .



