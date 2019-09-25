إيستات تعدل رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي 2018

أنسامد - 25 سبتمبر /أيلول - عدلت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT يوم الاثنين الرقم الخاص بنمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2018 إلى 0.8 ٪ ، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التقدير الذي قدمته في أبريل. كان معدل النمو لعام 2017 دون تغيير عند 1.7 ٪.



وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 2018 قد تم تعديلها بنسبة 2.2 ٪ من 2.1 ٪.



على الرغم من هذا ، فإن رقم العجز للعام الماضي لا يزال أفضل من 2.4 ٪ نشرت في عام 2017.



وقالت الوكالة إن نسبة الضريبة على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2018 كانت 41.8 ٪ ، أي أقل من التقديرات التي قدمتها في أبريل والتي بلغت 42.1 ٪.



