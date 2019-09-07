الصين تطلب من ايطاليا شروطا عادلة

أنسامد - 7 سبتمبر /آب - طلبت الصين يوم الجمعة من إيطاليا شروطا عادلة لشركاتها بعد أن مارست روما يوم الخميس قوتها الذهبية على خدمات الجيل الخامس مثل تيم وفودافون وويند تري وفاستويب ولينكيم التي من المحتمل أن تؤثر على شركات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي وزد تي إي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ تعليقا على قرار الحكومة الايطالية "الصين تأمل في أن تختار ايطاليا استراتيجية من الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة من خلال توفير كل الظروف العادلة للشركات الصينية لتعميق التعاون وتحقيق المزيد من الفوائد الملموسة للبلدين." . كانت هذه الخطوة هي أول إجراء اقتصادي رئيسي اتخذته حكومة الحزب الديمقراطي الخمس نجوم (M5S-PD).



