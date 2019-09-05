ايطاليا:بيسكاريا مطعم لشطائر الاسماك

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - لم يحدث من قبل أن تم ذكر اي شركة او مطعم علي وسائل التواصل الاجتماعي مثلما حدث بالفعل في الجنوب ، وخاصة في بولينيانو آ ماري ، في مقاطعة باري مع سلسلة مطاعم بيسكاريا ، وهي تقدم الوجبات السريعة كما صنعت ثروة من شطائر السمك تصل الي 7.4 مليون يورو من خلال 3 منافذ.



يقدم هذا المطعم سندوتشات الاسماك . . و يعمل به 110 موظف ويقدم خدماته الي ثلاثة ملايين مستخدم من طراز مختلف شهريًا كما حقق ايضا نجاحا و شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و انستجرام .



ولدت الفكرة في عام 2015 في بولينيانو عندما قرر عندما قام رجل الاعمال في مجال الصيد بارتولو لاباتي أن يبدأ مشروعه الخاص..كان يفكر في انشاء مطعم أسماك تقليدي ، لكن مستشار الاتصالات لديه ، دومينغو إيوديس ، اقترح تقديم شطائر السمك ، طبق محلي نموذجي.. ثم انضم إليهم الطاهي لوسيو ميلي لتطوير قائمة طعام من البحر والأرض تعكس روح المكان ..و هنا قرروا افتتاح بيسكاريا في بلدة صغيرة في مدينة بوليا ، التي يبلغ عدد سكانها 15000 نسمة.

