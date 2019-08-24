إتفاقية بين "سنام" و "أبي" لبناء 26 محطة للغاز الطبيعى

أنسامد - 24 أغسطس /آب - أعلنت شركة سنام Snam الإيطالية للغاز الطبيعى رسميا عن اتفاقية جديدة مع شبكة من محطات خدمة أيي IP لبناء 26 محطة لتزويد الغاز الطبيعي في إيطاليا ومن المقرر افتتاح هذا المشروع في عام 2020 بالنسبة إلى Snam و IP ، يعد هذا المشروع هو المرحلة الأولى من اتفاقية إطارية بين الشركتين في عام 2018 لنشر 200 محطة CNG جديدة عبر إيطاليا.



من خلال مجموعة API ، حدد IP بالفعل محطات الخدمة التي سيتم فيها نشر البنى التحتية الجديدة للتزود بالوقود. من بين 26 موقعا تم تحديدها ، سيتم إنشاء 6 مواقع في مقاطعة لاتسيو ، 5 في توسكانا ، 2 في إميليا رومانيا ، 2 في فينيتو. هناك أيضا منتجعات في أبروتسو ، كالابريا ، ماركي ، بيدمونت ، بوليا وبوليا في أومبريا. مواقع تقع أساسا على طول الطرق السريعة. تجدر الإشارة إلى أن محطتين من هذه المحطات - في فينيتو وإميليا رومانيا - ستوفران الغاز الطبيعي المسال للسيارات الثقيلة. من المتوقع في عام 2020 ، سيتم إضافة هذه المنشآت الجديدة إلى 46 محطة NGV الحالية داخل شبكة IP.

