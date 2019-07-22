إيطاليا تتفوق على فرنسا في عدد الليالي السياحية

أنسامد - 22 يوليو/ تموز - أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة أن إيطاليا تفوقت على فرنسا من حيث عدد الليالي التي قضاها السياح الاجانب في البلاد.



فيما يتعلق بالليالي السياحية، فقد سجلت إيطاليا 216.5 مليون في عام 2018، لتتفوق على فرنسا التي سجلت 140.7 مليون ليلة سياحية، بزيادة 5.4% مقارنة بالعام السابق.



كما سجلت إيطاليا ارتفاعا بنسبة 2.8% مقارنة بإسبانيا، التي سجلت301 مليونًا بانخفاض 1.6%، وفقا للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة.



وقال جورجيو بالموتشي رئيس الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة، في معرض تقديمه لخطة الوكالة للثلاث سنوات القادمة بحضور وزير السياحة الإيطالي جيان ماركو سينتينايو، إن إسبانيا ظلت في المرتبة الأولى من حيث عدد الليالي السياحية في عام 2018.



وأضاف أن قطاع السياحة سجل في الاجمالي حوالي 429 مليون ليلة سياحية، كما أنفق الاجانب 41.7 مليار في إيطاليا في عام 2018، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يحظى أخيرا بالاهتمام الذي يستحقه، لأن رؤية ونهج صناعة السياحة قد تغير.



