منطقة المتوسط تتحول للسياحة الفاخرة

انسامد - 18 يوليو - تموز - تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من بين المناطق التي تنمو في اختيار السياح من شريحة الاغنياء الذين يختارون الوجهات التي يمكن الوصول إليها عن طريق الرحلات البحرية أو اليخوت القوارب. في الواقع ، و علي ضؤ حجوزات الجزء الأول من عام 2019 ، سجلت منطقة ميد - البحر المتوسط - زيادة بنسبة 4.6 ٪ وفقا لبيانات مرصد تيكت كروسير ، مما يدل على أن الرحلات البحرية تعد دائما الأطول وقتا لذلك لها الافضلية، كما يتضح من الحجوزات التي أجريت في جميع أنحاء العالم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 والتي نمت بنسبة 62 ٪ مقارنة بعام 2018.



تأتي الرحلات التي تتطلب متوسط ​​إنفاق أكثر من 14 ألف يورو للشخص الواحد. مقابل انخفاض طفيف - بنسبة 5 ٪ - لأولئك الذين اختاروا في عام 2019 الفخامة لرحلتهم ، ارتفع متوسط ​​إنفاق الإيطاليين من 5،371 يورو في عام 2018 إلى 5446 في هذا العام (+ 1.6 ٪) مما يؤكد الاتجاه الإيجابي في القطاع.



كما تغيرت الوجهات التي كانت تعتبر وجهات فاخرة منذ العام الماضي: انخفض عدد ركاب الرحلات البحرية الإيطالية بنسبة 25.8 ٪ وفي عام 2019 قاموا بحجز خط سير في منطقة البحر الكاريبي ، مع انخفاض بلغ 68.2 ٪ للرحلات البحرية مع توقف في كوبا.. في نفس الوقت تسجل منطقة البحر المتوسط نموا في الحجوزات ​​، والأهم من ذلك ، شمال أوروبا (+ 15.6 ٪). "لكن القفزة الحقيقية حققتها أمريكا: سجلت أمريكا الجنوبية زيادة قياسية بلغت + 153.3٪ هذا العام ".

