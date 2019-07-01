منتدى تجاري إيطالي أردني في عمّان في الاول من يوليو

أنسامد في الأول من يوليو/ تموز- يزور وفد من ممثلي المؤسسات والشركات الإيطالية العاصمة الاردنية عمّان في الاول من يوليو للمشاركة في المنتدى التجاري الإيطالي الأردني الذي تنظمه غرفة التجارة الإيطالية العربية (Jiacc) وغرفة التجارة الأردنية بالتعاون مع المعهد الايطالي للتجارة الخارجية والسفارة الإيطالية في الأردن.



وقالت السفارة الايطالية في الأردن إن الكلمات الافتتاحية سيلقيها وزير الصناعة الأردني طارق الحموري ورئيس غرفة التجارة الأردنية نائل الكباريتي ورئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية سيزار تريفيساني والسفير الإيطالي في الاردن.



تحتفل إيطاليا والأردن هذا العام بالذكرى السبعين لافتتاح السفارة الإيطالية في عمان، والتي تعد معلما تاريخيا احتفت به الزيارة الأخيرة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفقا لبيان السفارة. وأضاف البيان أن الزيارة كانت بمثابة فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تأتي إيطاليا في المرتبة الثانية من بين الدول الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى الأردن، كما تعتبر إيطاليا هي الوجهة الثالثة للصادرات الأردنية في الاتحاد الاوروبي.



وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2018 حوالي 800 مليون يورو.



تناقش موضوعات المنتدى الاقتصادى الفرص أمام الاستثمارات الإيطالية في الأردن في قطاعات البنية التحتية والطاقة وتوفير المياه والطاقة المتجددة والمعدات الطبية والأغذية والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكدت السفارة الايطالية في الأردن أن العديد من الشركات الأردنية تستخدم المعدات والتكنولوجيا الإيطالية. ومن المقرر تخصيص جزء من المنتدى للحديث حول الأردن كبوابة للتصدير للمنطقة.



ومن المقرر أن تشارك الأردن بوفد من رواد الأعمال الأردنيين في "المنتدى التجاري الإيطالي العربي" السنوي السابع عشر، الذي سيعقد في ميلانو في شهر اكتوبر.

