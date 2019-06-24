بدء اعمال توسعة مصنع النماذج الرقمية ليان

انسامد - 24 يونيو - حزيران - مصنع النماذج الرقمية ومركز الامتياز المتخصص في التدريب التجريبي لنشر مبادئ الإدارة الخالية من التعقيد ..هو مصنع نموذجي ..رقمي..و مركز متميز و يعد اكبر مثال علي نشر مبادئ الادارة و المنهجية اعلن عن بدء اعمال التوسعة لبنيته التي ظهرت الي حيز الوجود عام 2011 .



و ستقوم اعمال التوسعة بزيادة مساحة المركز و التي ستصل الي 2000 متر مربع داخل المنطقة الصناعية لمجمع بونتي روسو.



و ستتضمن التوسعة انشأ خطي انتاج ومنطقة مخصصة للابتكار وحاضنة للشركات الناشئة .



و قد تم تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار لتمويل المشروع و تهدف المبادرة إلى تحويل الهيكل - من مصنع إلى شركة علي غرار النماذج الرقمية - من خلال تمديد دور الاستخدام الرقمي على طول سلسلة القيمة بأكملها وتطور الخدمات لدعم التحول الرقمي للأعمال .



و يقول مايكل انجلو اجروستي رئيس شركة بوردينوني اننا نهدف ليس فقط تحقيق المصالح ، ولكن أيضًا تنفيذ المشاريع والاستثمارات الملموسة للشركات لمساعدتهم علي تخطي التحدي الصعب المتمثل في القدرة التنافسية العالمية في قلب نظام إيكولوجي إقليمي يتكون من معاهد تقنية وجامعات وتجمعات صناعية وأعمدة تكنولوجية توحدها المهمة المشتركة المتمثلة في تزويد الشركات بأفضل المهارات والابتكارات التكنولوجية المتقدمة ".



