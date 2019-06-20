مصر:تكريم لدانتي كامبيوني (أليكس بنك)

انسامد - 20 يونيو - حزيران - حصل دانتي كامبيوني ، الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندريه - البنك المصري بمجموعة
انتيزا سان باولو - على لقب فارس "وسام الاستحقاق للجمهورية
الإيطالية" علي مجمل حياته المهنية و أيضًا علي نجاحه في القيام
بالالتزامات الاجتماعية التي يفرضها عليه منصبه .
و قد قام السفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني بتسليمه
الوسام اثناء الاحتفال الذي اقيم لهذا الغرض مساء الاحد الماضي و
قد اكد السفير أن التقدير جاء للالتزام الشخصي والكفاءة مهنية"
بالاضافة الي الدور الذي لعبه كامبيوني في نمو بنك الاسكندرية و
الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال رؤيته الخاصة".
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية التي حضرت الحفل:
"لقد استحق هذا الشرف كثيرًا".
واضافت "لقد استحققت الكثير من الصداقة والمحبة التي يكنها لكم
الشعب المصري ، ليس فقط لصفاتك المهنية ولكن ايضا بالنسبة للسمات
الإنسانية التي تتمتع بها .. لهذا نهنئكم" و "نتمنى لكم كل
الخير".
استحوذت المجموعة الايطالية علي بنك الاسكندرية عام 2007 وهو يضم
حوالي 1.6 مليون عميل و لديه 175 فرعًا.
وقد حصل البنك على جائزة مجلة يورومني المتخصصة لعام 2018 كأفضل
بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الاوسط و قد
منحته المجلة في العامين السابقين على التوالي لقب "أفضل بنك في
الشرق الأوسط للشركات الصغيرة والمتوسطة". .
يعتبر بنك الاسكندرية جزءًا لا يتجزأ من التواجد الاستراتيجي
الدولي لشركة انتيزا سان باولو وهو مدرج في محيط قسم البنوك
الدولية الفرعية بقيادة باولا أنجيليتي.
يبلغ كامبيوني 60 عامًا و هو من مواليد بارما وهو العضو المنتدب
لـلبنك منذ عام 2015 و يعمل منذ أربعة عقود لدي مجموعة انتيزا
سان باولو .
وقد اشاد كامبيوني في كلمته بالعاملين المباشرين و غير المباشرين
في بنك الاسكندرية قائلا ان ما حققته كان بفضل الهامهم و دعمهم و
التزامهم .
الصورة : اثناء حفل تسليم الوسام و يظهر فيها الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية دانتي كمبيوني الي اليمين و السفير
الايطالي جيامباولو كنتيني الي اليسار