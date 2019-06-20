مصر:تكريم لدانتي كامبيوني (أليكس بنك)

انسامد - 20 يونيو - حزيران - حصل دانتي كامبيوني ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندريه - البنك المصري بمجموعة انتيزا سان باولو - على لقب فارس "وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية" علي مجمل حياته المهنية و أيضًا علي نجاحه في القيام بالالتزامات الاجتماعية التي يفرضها عليه منصبه .



و قد قام السفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني بتسليمه الوسام اثناء الاحتفال الذي اقيم لهذا الغرض مساء الاحد الماضي و قد اكد السفير أن التقدير جاء للالتزام الشخصي والكفاءة مهنية" بالاضافة الي الدور الذي لعبه كامبيوني في نمو بنك الاسكندرية و الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال رؤيته الخاصة".



قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية التي حضرت الحفل: "لقد استحق هذا الشرف كثيرًا".



واضافت "لقد استحققت الكثير من الصداقة والمحبة التي يكنها لكم الشعب المصري ، ليس فقط لصفاتك المهنية ولكن ايضا بالنسبة للسمات الإنسانية التي تتمتع بها .. لهذا نهنئكم" و "نتمنى لكم كل الخير".



استحوذت المجموعة الايطالية علي بنك الاسكندرية عام 2007 وهو يضم حوالي 1.6 مليون عميل و لديه 175 فرعًا. وقد حصل البنك على جائزة مجلة يورومني المتخصصة لعام 2018 كأفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الاوسط و قد منحته المجلة في العامين السابقين على التوالي لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط للشركات الصغيرة والمتوسطة". .



يعتبر بنك الاسكندرية جزءًا لا يتجزأ من التواجد الاستراتيجي الدولي لشركة انتيزا سان باولو وهو مدرج في محيط قسم البنوك الدولية الفرعية بقيادة باولا أنجيليتي.



يبلغ كامبيوني 60 عامًا و هو من مواليد بارما وهو العضو المنتدب لـلبنك منذ عام 2015 و يعمل منذ أربعة عقود لدي مجموعة انتيزا سان باولو .



وقد اشاد كامبيوني في كلمته بالعاملين المباشرين و غير المباشرين في بنك الاسكندرية قائلا ان ما حققته كان بفضل الهامهم و دعمهم و التزامهم .



الصورة : اثناء حفل تسليم الوسام و يظهر فيها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية دانتي كمبيوني الي اليمين و السفير الايطالي جيامباولو كنتيني الي اليسار