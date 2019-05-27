Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
اكثر من 250 بلدية ايطالية تدخل المرحلة الرقمية
    انسامد - 27 مايو - ايار - بدأت اكثر من 250 بلدية و 5 مجالس إقليمية تستخدم التقنية لممارسة "الديمقراطية الرقمية" التي تتيح للمواطنين الوصول ، من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت ، إلى أرشيف الصوت والفيديو للجلسات وإجراء البحوث عن طريق المداخلات ومناقشة جدول الأعمال ، "من أجل ضمان الشفافية الكاملة للأنشطة".

    يمكن المشروع - الذي تم تطويره وحصوله على براءة اختراع من قبل مجموعة فنية أيضًا- السماح لمديري الاتصالات في المؤسسة معالجة مقاطع قصيرة من جلسات الاجتماع وفقًا للموضوعات الحائزة علي الاهتمام وبثها علي الهواء مباشرة على الشبكات الاجتماعية.

    و يعتبر هذا الحل هو الأكثر تقدمًا المتاح للإدارة العامة القادر على تحويل اجتماعات المجالس إلى "مربعات" رقمية حقيقية ، ويشمل وظائف مختلفة: البث المباشر والرجوع للجلسات عند الطلب ، والفهرسة الحرفية لجميع النقاشات ، إنشاء ملف نصي الوسائط المتعددة (يحتوي أيضا على تسجيل الصوت والفيديو) .

    اما في الفصول الدراسية فيمكن التحكم الاوتوماتيكي في كل الاجهزة الصوتية و المرئية بحيث عندما يتم تنشيط الميكروفونات ، تبدأ الكاميرات مباشرة في الانتقال الي صورة المتحدث .

    لاكتمال المشاركة المباشرة للمواطنين يتم تنبيه المواطن على أجهزته الخاصة حال مناقشة موضوع يحظي باهتمام واسع ، و هناك كذلك وظيفة لهذه التقنية تسمح باستخراج محتوى موضوع هام من ملفات الوسائط المتعددة التي تم تخزينها على موقع المؤسسة ؛ بالاضافة إلى وظيفة اجتماعية وهي إمكانية نشر المقاطع التي اذيعت علي الهواء على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    المغرب ، الإعلان ضد التحيز الجنسي ينتشر بسرعة كبيرة ، ويثير الجدل بين الناس

    ألبوم الصور