اكثر من 250 بلدية ايطالية تدخل المرحلة الرقمية

انسامد - 27 مايو - ايار - بدأت اكثر من 250 بلدية و 5 مجالس
إقليمية تستخدم التقنية لممارسة "الديمقراطية الرقمية" التي تتيح
للمواطنين الوصول ، من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت ، إلى أرشيف
الصوت والفيديو للجلسات وإجراء البحوث عن طريق المداخلات ومناقشة
جدول الأعمال ، "من أجل ضمان الشفافية الكاملة للأنشطة".
يمكن المشروع - الذي تم تطويره وحصوله على براءة اختراع من قبل
مجموعة فنية أيضًا- السماح لمديري الاتصالات في المؤسسة معالجة
مقاطع قصيرة من جلسات الاجتماع وفقًا للموضوعات الحائزة علي
الاهتمام وبثها علي الهواء مباشرة على الشبكات الاجتماعية.
و يعتبر هذا الحل هو الأكثر تقدمًا المتاح للإدارة العامة القادر
على تحويل اجتماعات المجالس إلى "مربعات" رقمية حقيقية ، ويشمل
وظائف مختلفة: البث المباشر والرجوع للجلسات عند الطلب ، والفهرسة
الحرفية لجميع النقاشات ، إنشاء ملف نصي الوسائط المتعددة (يحتوي
أيضا على تسجيل الصوت والفيديو) .
اما في الفصول الدراسية فيمكن التحكم الاوتوماتيكي في كل الاجهزة
الصوتية و المرئية بحيث عندما يتم تنشيط الميكروفونات ، تبدأ
الكاميرات مباشرة في الانتقال الي صورة المتحدث .
لاكتمال المشاركة المباشرة للمواطنين يتم تنبيه المواطن على أجهزته
الخاصة حال مناقشة موضوع يحظي باهتمام واسع ، و هناك كذلك وظيفة
لهذه التقنية تسمح باستخراج محتوى موضوع هام من ملفات الوسائط
المتعددة التي تم تخزينها على موقع المؤسسة ؛ بالاضافة إلى وظيفة
اجتماعية وهي إمكانية نشر المقاطع التي اذيعت علي الهواء على
شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة .