اكثر من 250 بلدية ايطالية تدخل المرحلة الرقمية

انسامد - 27 مايو - ايار - بدأت اكثر من 250 بلدية و 5 مجالس إقليمية تستخدم التقنية لممارسة "الديمقراطية الرقمية" التي تتيح للمواطنين الوصول ، من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت ، إلى أرشيف الصوت والفيديو للجلسات وإجراء البحوث عن طريق المداخلات ومناقشة جدول الأعمال ، "من أجل ضمان الشفافية الكاملة للأنشطة".



يمكن المشروع - الذي تم تطويره وحصوله على براءة اختراع من قبل مجموعة فنية أيضًا- السماح لمديري الاتصالات في المؤسسة معالجة مقاطع قصيرة من جلسات الاجتماع وفقًا للموضوعات الحائزة علي الاهتمام وبثها علي الهواء مباشرة على الشبكات الاجتماعية.



و يعتبر هذا الحل هو الأكثر تقدمًا المتاح للإدارة العامة القادر على تحويل اجتماعات المجالس إلى "مربعات" رقمية حقيقية ، ويشمل وظائف مختلفة: البث المباشر والرجوع للجلسات عند الطلب ، والفهرسة الحرفية لجميع النقاشات ، إنشاء ملف نصي الوسائط المتعددة (يحتوي أيضا على تسجيل الصوت والفيديو) .



اما في الفصول الدراسية فيمكن التحكم الاوتوماتيكي في كل الاجهزة الصوتية و المرئية بحيث عندما يتم تنشيط الميكروفونات ، تبدأ الكاميرات مباشرة في الانتقال الي صورة المتحدث .



لاكتمال المشاركة المباشرة للمواطنين يتم تنبيه المواطن على أجهزته الخاصة حال مناقشة موضوع يحظي باهتمام واسع ، و هناك كذلك وظيفة لهذه التقنية تسمح باستخراج محتوى موضوع هام من ملفات الوسائط المتعددة التي تم تخزينها على موقع المؤسسة ؛ بالاضافة إلى وظيفة اجتماعية وهي إمكانية نشر المقاطع التي اذيعت علي الهواء على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة .



