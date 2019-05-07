السياحية في اديجي العليا تحقق زيادة 2.7 في المائة

انسامد - 7 مايو - ايار - في عام 2018 ، ازداد عدد السياح في ألتو أديجي بنسبة 2.7 ٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث تجاوز 33.3 مليون كما ازدادت اعداد الضيوف الجرمان بشكل خاص (+ 3.1 بالمائة) ، بينما كانت الزيادة في عدد السياح الإيطاليين أكبر (+0.6 بالمائة.



اشار تقرير لمعهد البحوث الاقتصادية التابع لغرفة بولزانو التجارية الي ان التقارير الخاصة بالسياحة في هذه المنطقة العام الماضي كانت ايجابية للغاية ، خاصة بالنسبة لقطاع الفنادق ،كما اشار الي توقع جميع الشركات تقريبًا لنتيجة اقتصادية مرضية أيضًا في عام 2019.



يري اكثر من 93 بالمائة من منظمي الرحلات السياحية ان عوائد السياحة في 2018 تعتبر مرضية خاصة و انه في العام الماضي قام حوالي 40 بالمائة من الشركات بزيادة ارقام الاعمال الخاصة بها .



كما واصل سوق العمل الارتفاع في السنوات الخيرة مسجلا ارتفاعا بقدر 6.7 بالمائة ..



و في 2019 تتوقع الشركات تكرار نفس حجم نشاط العام الماضي و لكنهم لا يتوقعون نموا ضخما.

