زيت الزيتون والبيرة نجما معرض المنتجات الزراعية في فيرونا

فيرونا / 9 نيسان / أبريل - تعد المنتجات عالية الجودة هي القصة التي يحكيها معرض المنتجات الزراعية الغذائية، والمخصص لعرض منتجات زيت الزيتون البكر والبيرة عالية الجودة والطعام، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نيسان/ أبريل الجاري في فيرونا، بالتزامن مع النسخة الـ 53 للمعرض الدولي للنبيذ والمشروبات الروحية "فينيتالي".

ويركز المعرض، الذي يشارك فيه مشترون من 130 دولة، بشكل متزايد على ما يسمى بـ "قناة هوريكا"، أي الفنادق والمقاهي والمطاعم ومقدمي الطعام، من خلال مساحات عرض تتضمن منصة مخصصة للحديث عن المنتجات عالية الجودة المعروضة في المعرض.

وتتضمن نسخة 2019 من المعرض عرض تقرير عن مستهلكي زيت الزيتون والطعام والبيرة عالية الجودة، التي يقدمها مرصد فيرونافيري - نوميسما، وهو الحدث الأخير للمبتدئين بواسطة سول دي أورو وبييرسترو، والذي سيركز على الجانب التجاري لقطاع الأغذية والنبيذ.