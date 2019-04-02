سوق العمل يحتاج المهارات الرقمية في 9 من 10 طلبات عمل

انسامد - 2 ابريل - نيسان - يزداد تاثير التطور التكنولوجي على المهارات المطلوب اجادتها من العمال: في المستقبل سيتم ربط أكثر من 9 من 10 ملفات شخصية بطلب المهارات الرقمية". مشيرا الي التقرير الصادر عن مؤسسة اكسليسيور لعام 2017 اكد رئيس الغرف التجارية الايطالية كارلو سانجالي علي "الاختلال القوي بين الطلب والعرض على اليد العاملة" .



قال لقد خططت الشركات للحصول علي حوالي 4.555.000 وظيفة جديدة ، بزيادة قدرها 11 ٪ مقارنة بعام 2017 مشيرا الي ان الخبرة في المجال الرقمي كانت مطلوبة في 67.2 ٪ من الحالات ، بزيادة قدرها ثلاث بالمائة.



تعد الكفاءات الرقمية مطلوبة لنصف عقود العمل ، وحتى الحالات الأكثر شيوعًا هي الحالات التي تتطلب مهارات في مجال الاستدامة البيئية ، المتوخاة لـ 80٪ من الحالات.



و اكد في النهاية "نحن بحاجة إلى العمل مع جميع المعنيين لتحسين جودة خدمات التعليم والتدريب والتوظيفي لخلق الكفاءات اللازمة .



