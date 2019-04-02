سوق العمل يحتاج المهارات الرقمية في 9 من 10 طلبات عمل

انسامد - 2 ابريل - نيسان - يزداد تاثير التطور التكنولوجي على
المهارات المطلوب اجادتها من العمال: في المستقبل سيتم ربط أكثر من
9 من 10 ملفات شخصية بطلب المهارات الرقمية".
مشيرا الي التقرير الصادر عن مؤسسة اكسليسيور لعام 2017 اكد رئيس
الغرف التجارية الايطالية كارلو سانجالي علي "الاختلال القوي بين
الطلب والعرض على اليد العاملة" .
قال لقد خططت الشركات للحصول علي حوالي 4.555.000 وظيفة جديدة ،
بزيادة قدرها 11 ٪ مقارنة بعام 2017 مشيرا الي ان الخبرة في المجال
الرقمي كانت مطلوبة في 67.2 ٪ من الحالات ، بزيادة قدرها ثلاث
بالمائة.
تعد الكفاءات الرقمية مطلوبة لنصف عقود العمل ، وحتى الحالات
الأكثر شيوعًا هي الحالات التي تتطلب مهارات في مجال الاستدامة
البيئية ، المتوخاة لـ 80٪ من الحالات.
و اكد في النهاية "نحن بحاجة إلى العمل مع جميع المعنيين لتحسين
جودة خدمات التعليم والتدريب والتوظيفي لخلق الكفاءات اللازمة .